فرقة العباس القتالية: يجب تأسيس وزارة أو هيئة لإدارة الزيارات المليونية

2019/10/19 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت فرقة العباس القتالية، الى تأسيس وزارة أو هيئة لإدارة الزيارات المليونية بالعراق.

وشدد المشرف العام على الفرقة ميثم الزيدي في بيان، على ضرورة إنشاء هيئة او وزارة لإدارة شؤون الزيارات المليونية التي تشهدها البلاد، وخصوصاً في محافظة كربلاء، مبينا أن الأمر لا يكلف الدولة مبالغ كبيرة.

وعزا الزيدي هذه المطالبة الى أن زيارة الأربعين في كربلاء تشهد تجمعات مليونية، والعتبات المقدسة الأخرى في العراق تشهد زيارات على مدار العام، في ولادات الأئمة عليهم السلام ووفياتهم.

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