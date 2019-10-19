اهالي قرية كني يجمعون المساعدات لأهالي روژاڤا

2019/10/19 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ليث حسين بعد الهجوم العسكرية التركي على كردستان سوريا ونزوح اهاليها تحت الهجوم، المنظمات الخيرية والجهات الحكومية وصلوا المساعدات العاجلة لهم، وذلك لتسهيل الحياة في هذه الآونة في المناطق التي سكنوا بها.يوم الجمعة الموافق 18-10-2019، قامت عشيرة الشركان، في قرية كني التابعة لمجمع بورك في شمال جبل شنگال، وضمن حملة المساعدات، جمعوا …

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