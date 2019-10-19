شاكر كتاب - الفساد السياسي أساس كل فساد.

2019/10/19 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شاكر_كتاب علينا نحن الوطنيين العراقيين أن نضع توصيفاً دقيقاً لكل نوع من أنواع الفساد في بلادنا.الفساد الإداري.الفساد المالي.الفساد الديني.الفساد الاجتماعي.الفساد الثقافي.الفساد السياسي.ومن ثم نحاول أن نشرّح كلاً منها على حدة.سنجد في المحصلة النهائية أن هذا الأخير "الفساد السياسي " هو أساس كل أنواع الفساد الأخرى.وإذا لم يعالج بشكل جذري لا يمكن أبدًا حتى ولو التفكير بحلول لأي شكل من أشكال الفساد.......

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