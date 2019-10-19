دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السادس/ 2

2019/10/19 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري برغم أنّ ليلو تصغر خطيبها بخمسة أعوام على الأقل، فإنها كانت قد بدت مكتملة كامرأة تضج بالأنوثة، وذلك قبيل رحلته المُحبطة.كما أنها هيَ مَن بادرت بدءاً بنسج العلاقة العاطفية بينهما، بما عُرف عنها من جرأة واندفاع وثقة بالنفس.لم يخفَ على أحد من العائلة أنهما سيرسيان يوماً في مرفأ الأمان، وقد تم فعلاً دفعُ مركبيهما في هذا الاتجاه.بيدَ أنّ الزواجَ، مثلما علمنا قبلاً، ما كان الهدف الأسمى للفتاة ذات الش......

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