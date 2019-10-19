2019/10/19 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر ثلاثة إسلامات ..دولة علي ودولة معاوية ..(7)جعفر المظفر إن دولة المدينة ظلت إلى حد ما قائمة على إشتراط وجود نبيها, وهذا الإشتراط نفسه قد شكك بإمكانية إستمرار الرسالة الدينية كدولة بغياب نبيها, حتى إذا تحقق هذا الغياب فقد ظهر واضحا عمق الإنقسامات السياسية التي سرعان ما جعلت الهوية السياسية للدولة تطغى على هويتها الدينية.هذه الهوية كانت متصلة أو متأسسة بشكل رئيسي على هوية الطرف الحاسم ......

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