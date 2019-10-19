اللجنة الوزارية للتحقيق في أحداث التظاهرات توجه بالتحقيق مع رئيس مجلس بابل

2019/10/19 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

وجه رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات نوري صباح الدليمي، اليوم السبت، اللجنة التحقيقية الفرعية الخاصة بمحافظة بابل ، بالتوجه فورا الى المحافظة للتحقيق بشأن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس مجلس المحافظة.

وأكد بيان لرئيس اللجنة تلقت "الغد برس" نسخة منه أن الدليمي " وجّه اللجنة الفرعية المكلفة بالتحقيق في محافظة بابل إلى التوجه نحو مبنى المحافظة للتحقيق في ما تضمنه التسجيل الصوتي المسّرب لرئيس مجلس محافظة بابل والذي يتحدث فيه عن الاجراءات المتخذة من قبل القوات الامنية بحق المتظاهرين".

ووافق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، على التحقيق في التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، التي "حرض فيها على قمع المتظاهرين".

وكان رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، قد نفى أمس الجمعة، تحريضه على التصدي للمتظاهرين، مؤكداً أن التسجيل الصوتي كان مفركاً.

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