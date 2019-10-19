محافظ بغداد: لم أقدم استقالتي الى مجلس المحافظة والقانون هو الفيصل

2019/10/19 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برساكد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري عدم تقديم استقالته الى مجلس محافظة بغداد، مشيرا الى ان المجلس بنى قراراته على شيء لم يقدم له.

وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم النائب الاول علي الهيجل ومدراء البلديات والماء والشؤون الهندسية والتخطيط، إن "المجلس بنى قرارات باختياره محافظا ونائباً فنيا للمحافظ، وتكليف محافظ اخر بالوكالة دون ان اقدم استقالتي له".

ولفت الى أنه "مازال محافظا لبغداد ولم ينقطع عن ممارسه عمله كما اُشيع".

وتابع الجزائري، أنه "يحترم جميع القرارات التي تصدر إن كانت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة"

مبيناً أن "القانون هو الفيصل وسأحترم القرار الذي تصدره المحاكم المختصة وسأكون أول المنفذين له".

ودعا المحافظ الى "إيقاف القرارات التي صدرت بوقف العمل بالمشاريع لكون أهالي العاصمة هم المتضررون من ذلك".

مشيراً إلى أن "المرحلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد واحترام مؤسسات الدولة بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية".

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