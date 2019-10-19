أهالي نينوى يطالبون عبد المهدي باستبدال مدراء الدوائر وتعيين ضباط من المحافظة حصراً

2019/10/19 | 16:36

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد محافظ بغداد المقال، فلاح الجزائري، السبت، عدم تقديم استقالته الى مجلس محافظة بغداد، مشيرا الى ان المجلس بنى قراراته على شيء لم يقدم له.

وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم النائب الاول له علي الهيجل ومدراء البلديات وال

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة أربيل، اليوم السبت، قيام القوات الأمنية بإعادة فتح طريق أربيل- موصل، بعد انتهاء الإجراءات الأمنية الخاصة بالزيارة.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية اعادت فتح طريق اربيل - موصل

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، السبت (19 تشرين الأول 2019)، عن "استراتيجية أمنية مهمة" طبقها الحشد الشعبي لتأمين زيارة الأربعين داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

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