قوى الأمن الداخلي: إطلاق سراح جميع الموقوفين في تظاهرات بيروت

2019/10/19 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم السبت، إطلاق سراح جميع الموقوفين في تظاهرات بيروت.

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