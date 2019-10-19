بيان مطلبي للبشائر.. حصر السلاح بيد الدولة ومبادرات حكومية تحد من مشاكل البلاد

2019/10/19 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

دعت حركة البشائر ، اليوم السبت، إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة أصحاب الأجندات الخارجية، والالتزام بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية في حفظ الوطن وكرامة الانسان.

وذكر بيان للحركة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "العالم سجل مواقف البذل والعطاء والكرم والسخاء لدى شعبنا العراقي الكريم المعطاء، عبر مواكب الخدمة الحسينية والمؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية على امتداد آلاف الكيلومترات، لتقدم للزائرين مختلف أنواع الأطعمة والخدمات المجانية ، وحباً بالحسين وآل الحسين وسيرتهم العطرة وبكل فخر واعتزاز".

وأضاف البيان أن الزيارة الأربعينية هذا العام "سبقتها تظاهرات مطالبة بالإصلاح والتغيير ونحن نرى أن الاصلاح الحقيقي يبدأ بمشاركة الشباب بالقرار السياسي وتمكينهم في جميع مجالات الحياة واستعادة ثقة المواطن الكريم بالدولة والعملية السياسية".

وحثَّ بيان الحركة على أن يكون "المواطن العراقي هو البوصلة الأساس الموجهة لاهتمامات الحكومة وتوجهاتها ومشاريعها، فهو قاعدة أمن الدولة ومنطلق هيبتها وسيادتها ومحل فخرها واعتزازها أمام العالم".

ودعا الحكومة والبرلمان إلى " تقديم مبادرات سريعة وحلول واقعية لمشاكل البلد من بطالة ونقص الخدمات وتفشي الفساد واستعادة الهيبة وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة أصحاب الأجندات الخارجية التي لا تريد للعراق خيراً".

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