إعادة فتح طريق أربيل - الموصل بعد يوم واحد من إغلاقه

2019/10/19 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بإعادة فتح طريق أربيل-الموصل بعد يوم واحد من إغلاقه.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم اعادة فتح طريق اربيل -الموصل الرئيسي قبل قليل، بعدما تم قطعه وفرض حظر تجوال عليه عصر يوم أمس، بسبب خطة الزيارة الأربعينية".

وكانت مصادر مطلعة أفادت ،أمس الجمعة، بقطع طريق أربيل-الموصل بسبب خطة واجراءات مراسم الزيارة الاربعينية.

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