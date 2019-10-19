بالصور.. إنطلاق خطة حماية

2019/10/19 | 17:07

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بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، ببدء تنفيذ خطة أمنية لتأمين مرقد "باوة محمود"، أكبر المزارات الدينية في قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مفارز قتالية من الحشد الشعبي انطلقت لتنفيذ محاور خطة تأمين مرقد باوة محمود، أحد أكبر المزارات الدينية في قضاء خانقين، والذي من المتوقع توافد أعدادا كبيرة من الزائرين إليه بالتزامن مع زيارة الأربعين".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الخطة تتضمن محاور متعددة أبرزها تأمين المسارات البرية الواصلة الى المرقد، وخاصة الطرق الزراعية، من خلال تمشيطها عبر مفارز الهندسة".

وكان مرقد "باوة محمود" الواقع في ريف قضاء خانقين بمحافظة ديالى، قد تعرض قبل أكثر من عام، إلى هجمات مسلحة أدت إحداها إلى دمار أجزاء منه، قبل أن يتم إعماره من جديد.

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وقال الخفاجي لـ(بغدا

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