2019/10/19 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور المعلومة التاريخية في كتب المناقب بين الصدق والكذب :من ف2 : كتب المناقب الصوفية ، من ج1 من كتاب ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) :1 ـ مؤرخ الحياة الدينية له موقفان أمام الواقع الديني الذي يرصده ويؤرخ له , فهو أولاً: يسجل الواقع التاريخي كما هو ، كشأن ( الكاميرا) التي تصور ما هو كائن ، ثم هو ثانياً : يعلق على الواقع والفجوة التي بينه وبين ما ينبغي أن يكون ، محتكما الى القرآ......

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