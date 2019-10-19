يعقوب بن افرات - ترامب يتراجع، خامنئي يستفيد ونتانياهو يخسر

2019/10/19 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يعقوب_بن_افرات المكالمة الهاتفية بين ترامب وأردوغان (الاحد 6 أكتوبر) منحت الرئيس التركي الضوء الاخضر لغزو الاراضي السورية، وجاء ذلك بعد ان اصدر ترامب أوامره للقوات الامريكية بالانسحاب من المنطقة.وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إعلان الطلاق من الاكراد الذين تحالف معهم الامريكان سنوات طويلة وبالتالي تركوهم فريسة سهلة للجيش التركي.هذا الاجراء يعتبر خيانة بحق الاكراد وتحديدا حزب الإتحاد الديمقراطي PYD، وهو فرع حزب PKKالت......

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