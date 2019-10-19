حسينيان: وفاة اكثر من100 زائر إيراني خلال الزيارة الاربعينية

2019/10/19 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القنصل العام الإيراني في كربلاء مير مسعود حسينيان، عن وفاة ما لا يقل عن مئة زائر إيراني، خلال مشاركتهم في مراسم الزيارة الاربعينية.

ونقل موقع إيران انتر ناشيونال عن حسينيان، قوله، إن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين، زائراً لقوا حتفهم في حوادث سير، من بينهم ضحايا الحادث المروري على طريق جصان بمحافظة واسط، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة ثلاثين آخرين بجروح، مشيرا الى إعادة أربعمئة وأربعة وخمسين شخصا الى إيران من معابر مختلفة.

وأشار حسينيان، الى توقيف السلطات العراقية عددا من الزائرين الإيرانيين، لعدم التزامهم بالتحذيرات اللازمة بشأن القوانين العراقية، وبشأن المخدرات، وبعض المواد المحظورة، إضافة الى اختفاء عدد من الأطفال، والرجال والنساء المسنين، ومرضى الزهايمر.

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