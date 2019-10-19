نقابة المعلمين تنفي وجود أي إضراب او اعتصام لملاكاتها التربوية يوم غد الأحد أو الاثنين المقبل

2019/10/19 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، وجود أي إضراب أو اعتصام لملاكاتها التربوية يوم غد الأحد أو الاثنين المقبل.

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