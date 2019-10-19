2019/10/19 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنهى إيفرتون سلسلة هزائم استمرت أربع مباريات عندما أحرز برنارد هدفًا بمجهود فردي في الشوط الأول، وعزز جيلفي سيغوردسون النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنحا الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفوز 2-صفر على ضيفه وست هام يونايتد، اليوم السبت.

وأسفرت البداية الجيدة للفريق القادم من ميرسيسايد عن هدف التقدم في الدقيقة 17 عبر البرازيلي برنارد، الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء واستدار بجسده قبل أن يضع الكرة في الشباك من زاوية ضيقة بعد تمريرة من ثيو والكوت.وأحرز لاعب الوسط البديل سيغوردسون الهدف الثاني بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء تجاوزت روبرتو خيمنيز حارس وست هام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.وبهذا الفوز قل الضغط على المدرب ماركو سيلفا بعد ابتعاد الفريق عن ثلاثي مؤخرة الترتيب.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيفرتون ينهي سلسلة متتالية من الهزائم على حساب وست هام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيفرتون ينهي سلسلة متتالية من الهزائم على حساب وست هام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).