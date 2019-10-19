أردوغان يهدد بـ” سحق رؤوس” الأكراد شمالي سوريا

2019/10/19 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بـ “سحق رؤوس” الأكراد بحال عدم انسحابهم من منطقة شمال شرق سوريا.وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم، إن “تركيا لم تتراجع عن الشروط التي وضعتها منذ البداية” عندما أطلقت عملية “نبع السلام” العسكرية، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن القوات التركية ستستأنفها حال عدم

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