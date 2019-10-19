المشروع الوطني العراقي يعلن تأييده لدعوة الرئيس صالح الى مراجعة الدستور

2019/10/19 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المشروع الوطني العراقي، تأييده لدعوة رئيس الجمهورية برهم صالح، المتضمنة انعقاد مؤتمر شامل للنظر بالدستور.

وأكد المشروع الوطني العراقي في بيان، انه ينظر باهتمام بالغ إلى دعوة رئيس الجمهورية، بشأن انعقاد المؤتمر، ومراجعة نظام الدولة والعلاقات البينية بين السلطات، واصفا الدعوة بأنها رد فعل مستحق ومناسب، للمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها التظاهرات الحاشدة، والتي نادى بها المشروع الوطني منذ بداية تأسيسه.

وشدد البيان على ضرورة ان لا تتكرر الأخطاء السابقة التي رافقت كتابة الدستور، عند مراجعته او تعديله او إعادة كتابته، او بذل الوقت والجهد والقفز على توقعات الشعب وأحلامه من خلال إعادة إنتاج الأزمات، ورهن مستقبل البلاد بيد ذات القوى التي عبثت بماضيه وحاضره، وأوصلته الى هذه المرحلة الصعبة، مشيرا الى أهمية ان تكون الأولوية في هذا الشأن، هي استبعاد القوى السياسية التقليدية التي ساهمت في وضع الدستور الحالي من عملية المراجعة.

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