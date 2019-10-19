2019/10/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- IMG_5686

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. رصد التضييق على الحريات في ثلاث محافظات وقلق إعلامي من تغطية تظاهرات 25 اكتوبر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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