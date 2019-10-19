الدبي: إحالة المستحقين للتقاعد ودمج وزارات وهيئات وإلغاء أخرى سيوظف الشباب

2019/10/19 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

طالب النائب عبد الأمير التعيبان الدبي، اليوم السبت، بتسريح الموظفين المستحقين للتقاعد، ودمج الوزارات والهيئات وإلغاء قسم منها.

وذكر الدبي في تغريدة تابعتها "الغد برس" أنه " من أجل من اجل تسهيل مهمة الحكومة لتلبية طلبات الجماهير، علينا أن نغلق ابواب التبذير والهدر في المال العام لاستثمارها في تحسين الواقع الخدمي وتوظيف المستحقين من الشباب".

وأضاف أن "من تلك الابواب هي تسريح الموظفين المستحقين للتقاعد، كذلك دمج بعض الوزارات والهيئات والغاء قسم منها".

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