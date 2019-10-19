برشلونة يعتلي صدارة الليغا مؤقتاً بثلاثية نظيفة في مرمى إيبار

2019/10/19 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس

اعتلى فريق برشلونة ، اليوم السبت، صدارة الليغا الإسبانية بعد تغلبه على مضيفه إيبار بثلاثية بيضاء.

وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عشرة عبر النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العملاق الكتالوني بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين.

قبل أن يختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف في الدقيقة السادسة والستين، لتنتهي المباراة بثلاثية للبلوغرانا.

واعتلى الفريق الكتلوني ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي سيحل ضيفا على مايوركا الليلة.

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