مجلس بابل يعقد اليوم جلسة طارئة لاستجواب رئيسه على خلفية التسجيلات المسربة

2019/10/19 | 17:38

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بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن عزم مجلس محافظة بابل، عقد جلسة طارئة ليلا، على خلفية التسجيلات المسربة لرئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بابل سيعقد مساء اليوم، جلسة طارئة على خلفية التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري، وهو يعطي الأوامر لضرب المتظاهرين واعتقالهم".

وكان رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق باحداث التظاهرات نوري صباح الدليمي، وجه في وقت سابق من اليوم السبت، اللجنة التحقيقة الفرعية الخاصة بمحافظة بابل، التوجه فوراً الى المحافظة والتحقيق بما تضمنه تسجيل صوتي مسرب الى رئيس مجلس المحافظة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للدليمي، ان الأخير "وجه اللجنة التحقيقية الفرعية الخاصة بمحافظة بابل، التوجه فورا الى المحافظة للتحقيق في ما تضمنه التسجيل الصوتي المسّرب لرئيس مجلس محافظة بابل الذي يتحدث فيه عن الاجراءات المتخذة من قبل القوات الامنية بحق المتظاهرين".

وكشف مصدر مطلع، امس الجمعة، عن جمع تواقيع 15 عضواً، من أعضاء مجلس بابل لاستجواب رئيس المجلس، رعد الجبوري، على خلفية ’’التسجيلات الصوتية المسربة’’.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "15 عضواً في مجلس محافظة بابل، وقعوا على استجواب رئيس مجلس المحافظة، رعد الجبوري، على خلفية التسجيلات الصوتية المسربة".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، في وقت سابق، تسجيلين صوتيين قالوا إنهما لرئيس مجلس بابل رعد الجبوري، يدعو خلالهما لقمع التظاهرات، والتعامل بقوة مع المتظاهرين واعتقالهم حتى لو كان الاعتقال دون صدور أوامر قبض.

وفي وقت سابق من اليوم، علق رئيس مجلس محافظة بابل، رعد الجبوري، على التسجيلات الصوتية المسربة، المنسوبة له، وتظهره يتحدث عن "قمع التظاهرات" خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقال الجبوري في حديث وزعه على عدد من الإعلاميين، إن "التسجيل مفبرك وليس لي مطلقا، بل على العكس لي نداءات تحث القوات الأمنية على التعامل بمحبة وبأخوية مع المتظاهرين، كونهم يمثلون هموم ابناء بابل".

وأضاف، أن "النداء" الاخوي عن المتظاهرين سمعه "جميع من حمل أجهزة ورد عليّ قائد الشرطة بالشكر، وبإمكانكم الاستفسار من قائد الشرطة والضباط الذين سمعوا ندائي أثناء التظاهرات"، مشددا على أن "التسجيل لا يمت له بصلة".

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