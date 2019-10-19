2019/10/19 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني لخطوة برس،اليوم السبت،ان شخص قد انتحر في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.وقال المصدر ان الشخص المنتحر قد انتحر في منزله وقام باطلاق النار على نفسه في منطقه الراس والسبب ضغوط نفسيه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل ينتحر في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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