محافظ بابل يدعو رئاسة الوزراء لاجراء تحقيق بملابسات تسجيل صوتي يخص المتظاهرين

2019/10/19 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ بابل كرار العبادي، السبت، رئاسة الوزراء الى اجراء تحقيق في ملابسات تسجيل صوتي يخص المتظاهرين.وقال العبادي في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، “نؤكد على دعم مطالب المتظاهرين السلميين“، مشدداً على “رفض اي تعد لحياتهم او امنهم الشخصي“.ودعا العبادي رئاسة الوزراء الى “اجراء تحقيق بشكل عاجل في ملابسات التسجيل الصوتي

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