النفط تعلن نجاح الخطة الوقودية الخاصة بزيارة الأربعينية

2019/10/19 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اليوم السيت، نجاح الخطة الوقودية لزيارة الاربعين،

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