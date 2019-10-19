2019/10/19 | 17:58

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حزب الضاري يطلق دعوة وطنية شاملة لتعديل الدستور...



ويطرح رؤيته بـ8 نقاط

تأریخ التحریر: : 2019/10/19 17:53

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{بغداد:الفرات نيوز} اطلق المشروع الوطني العراقي برأسة جمال الضاري، دعوة لانعقاد مؤتمر وطني شامل لتعديل الدستور.





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