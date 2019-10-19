2019/10/19 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على التنسيق المكثف لتعزيز العلاقات بين العراق وإيران.

وبحث عبد المهدي هاتفيا مع النائب الاول للرئيس الإيراني اسحاق جهانكيري، أهمية مسيرة الاربعين في توحيد شعوب المنطقة، معربا عن تقديره لمشاركة النائب الاول لرئيس الجمهورية والزوار الإيرانيين في هذه المراسم، وأبلغ عبد المهدي جهانكيري بنقل تحياته الى الرئيس الايراني حسن روحاني.

من جهته اشار جهانكيري الى ان مراسم الزيارة الاربعينية هي دليل على قدرة وصلابة ووحدة العالم الإسلامي، معربا عن تقديره لجهود الحكومة والشعب العراقي في استضافة زوار الاربعينية، مبدياً استعداد إيران لحل مشاكل زوار الأربعين، لافتا الى ان تقديم الخدمات الى الملايين من زوار الإمام الحسين هو واجب يقع على عاتق دول المنطقة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي يشدد على التنسيق المكثف لتعزيز العلاقات بين العراق وإيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي يشدد على التنسيق المكثف لتعزيز العلاقات بين العراق وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).