مصدر: قرار توزيع قطع الأراضي على المواطنين لا يمكن تطبيقه لتعارضه مع قوانين وقرارات نافذة

2019/10/19 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع بوزارة الأعمار والإسكان والبلديات، اليوم السبت، عن عدم مقدرة الوزارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير والخاص بتوزيع قطع الأراضي على مجموعة من الشرائح المستحقة.





وذكر المصدر ل-"الغد برس"، أن "قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 والخاص بتوزيع قطع اراضى على مجموعة من الشرائح المستحقة لا يمكن تنفيذه بصيغته الحالية كون الفقرة الثانية من القرار المذكور تخالف ما جاء بقرار الافراز رقم 940 لسنة 1987 بخصوص توزيع قطع الأراضي في الاقضية والنواحي".





وأكد المصدر، أن"هذه الفقرة ولكي تكون نافذة قانونيا يجب أن يتم استبدال جملة (بمساحة ٢٠٠م٢) إلى جملة ( لا تقل عن ٢٠٠م٢)".





واضاف المصدر، كما أن"الفقرة ثانيا (ب، ج) والفقرة (٦) يجب الغائهما وتكون حسب الضوابط والتعليمات العامة".





واصدر مجلس الوزراء في الشهر الثالث من العام الحالي قراره المرقم 70 لسنة 2019 من ثمانية نقاط ويهدف فيه توزيع قطع الأراضي السكنية على مجموعة من الشرائح الإجتماعية.

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