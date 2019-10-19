كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

2019/10/19 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء، المقدسه، علي المالكي، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في محافظة كربلاء المقدسة.





وقال مكتبه الاعلامي في بيان تلقته الغد برس، وذالك لاستمرار تدفق الزائرين لكربلاء المقدسة، وايضا لتقديم افضل الخدمات والاستمرار بعملية نقل الزائرين من كربلاء الى محافظاتهم، والقيام بحملة تنظيف لمدينة كربلاء المقدسة.

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