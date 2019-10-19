كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد

2019/10/19 | 18:09

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بغداد اليوم _ كربلاء

اعلن مجلس محافظة كربلا تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، ليوم غد الأحد، 20 تشرين الثاني، لـ"استمرار تدفق الزائرين" المشاركين في مراسيم الزيارة الأربعينية.

بغداد اليوم- بغداد

أعلن أمين المنظمة المركزية لزيارة الاربعين، عن وفاة 34 ايرانيا بحوادث مرورية ونحو 47 بحالات مرضية في العراق خلال فترة الزيارة الاربعينية.

وأضاف "أحمد محمدي فر" بمقابلة متلفزة تابتعها "فارس" اليوم السبت، أن

بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن عزم مجلس محافظة بابل، عقد جلسة طارئة ليلا، على خلفية التسجيلات المسربة لرئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بابل سيعقد مساء اليوم، جلس

بغداد اليوم - نينوى

طالب أهالي محافظة نينوى، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال مدراء الدوائر وتعيين ضباط من المحافظة حصراً.

وبحسب المطاليب التي قدمها أهالي نينوى إلى وزير الشباب والرياضة اثناء زيارته المحافظة، ممثلا عن رئي

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