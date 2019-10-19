صروط: توقف نزاع نشب بين عشيرتين في ميسان خلف ٢٥ ضحية

2019/10/19 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس السيد صروط، عن توقف النزاع الذي نشب امس بين عشيرتين في المحافظة بجهود القوات الامنية.

وقال صروط في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" نزاع قد تجدد يوم امس بين عشيرتي {الحريشيين والمريان} اسفر عن مصرع ٩ اشخاص واصابة ١٦ اخرين".وأضاف" بعد تجدد النزاع اتصلنا بقيادة شرطة ميسان وقيادة عمليات الرافدين وبجهود القوات الامنية تم السيطرة على النزاع وايقافه".وأشار صروط الى ان" الموقف لايزال مشوب بالخطر"، داعياً طرفي النزاع الى" تغليب لغة التفاهم والتسامح لاسيما وانهما عشيرتين كريمتين من العشائر التي نعتز بوجودها في محافظة ميسان العزيزة".انتهى

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