موراي يبلغ نهائي أنتويرب للتنس

2019/10/19 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تأهل اللاعب البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقاً إلى المباراة النهائية في منافسات فردي الرجال ببطولة أنتويرب المفتوحة ذات الـ 250 نقطة ، اليوم السبت.

وتمكن موراي من بلوغ الدور النهائي في البطولة المقامة في بلجيكا بعدما تغلب على منافسه الفرنسي أوغو هومبيرت بواقع مجموعتين مقابل واحدة تفاصيلهما 6-3 و 6-2.وسيواجه موراي البالغ من العمر {32 عاما} في المشهد الختامي للبطولة السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي تغلب على الإيطالي جانيك سينر بواقع مجموعتين دون مقابل تفاصيلهما 6-3 و 6-2.انتهى

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