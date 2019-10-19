إبراهيم ابراش - الانتخابات الفلسطينية :الشعب يريدها والأحزاب تتهرب منها

2019/10/19 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش دعوة الرئيس أبو مازن لانتخابات عامة وردود فعل الأحزاب عليها والتفاعل الشعبي الكبير معها اربكت المشهد السياسي الفلسطيني وخلطت الأوراق وغيرت الأولويات حتى قبل أن يتم الإعلان عن موعدها أو أي تفاهمات بشأنها ،فهل الانتخابات باتت وشيكة أم أنها همروجة للهروب من استحقاقات أخرى ؟ .كنا نتمنى نجاح سياسة التوافق والتراضي وإعادة بناء النظام السياسي دون اللجوء للانتخابات أو أن يكون توافق مسبق عليها حتى لا......

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