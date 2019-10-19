نزاع عشائري في محافظة جنوبي العراق يخلف 25 ضحية

2019/10/19 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن محافظة ميسان عباس السيد صروط يوم السبت عن توقف النزاع الذي نشب امس بين عشيرتين في المحافظة بجهود القوات الامنية.

وقال في بيان صحفي اليوم ان نزاعا قد تجدد يوم امس بين عشيرتي الحريشيين والمريان اسفر عن مقتل ٩ اشخاص واصابة ١٦ اخرين بجروح.

واضاف انه بعد تجدد النزاع اتصلنا بقيادة شرطة ميسان وقيادة عمليات الرافدين وبجهود القوات الامنية تم السيطرة على النزاع وايقافه.

وتابع السيد صروط ان الموقف لايزال مشوب بالخطر وندعو طرفي النزاع الى تغليب لغة التفاهم والتسامح.

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