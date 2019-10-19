صروط: توقف نزاع نشب بين عشيرتين في ميسان مخلفاً 25 قتيلاً وجريحاً

2019/10/19 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس السيد صروط، اليوم السبت، توقف النزاع الذي نشب أمس بين عشيرتين في محافظة ميسان بجهود القوات الامنية، مخلفاً خمسة وعشرين قتيلاً وجريحاً.

وقال صروط في بيان تلقته "الغد برس" إن نزاعا تجدد أمس بين عشيرتي الحريشيين والمريان، أسفر عن مقتل 9 اشخاص واصابة 16 آخرين".

وأضاف "بعد تجدد النزاع اتصلنا بقيادة شرطة ميسان وقيادة عمليات الرافدين وبجهود القوات الامنية تمت السيطرة على النزاع وإيقافه".

وتابع بالقول إن "الموقف لايزال مشوبا بالخطر، وندعو طرفي النزاع الى تغليب لغة التفاهم والتسامح، سيما وانهما عشيرتان كريمتان من العشائر التي نعتز بوجودها في محافظة ميسان".

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