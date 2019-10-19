2019/10/19 | 21:15

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المالكي يدعو الى متابعة ملف ارهابيي داعش الفارين من سوريا ويرفض ا

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المالكي يدعو الى متابعة ملف ارهابيي داعش الفارين من سوريا ويرفض الاتفاقات الدولية للتحفظ عليهم

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