نائب يعلن توقف نزاع نشب بين عشيرتين في ميسان خلف 25 ضحية

2019/10/19 | 21:15

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن محافظة ميسان عباس السيد صروط، اليوم السبت، عن توقف النزاع ال...





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