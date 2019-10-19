استطلاعان يظهران تقدم “بايدن” على باقي المرشحين في السباق الرئاسي الاميركي

2019/10/19 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت نتائج الاستطلاعات، تقدم نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن، على باقي المرشحين، المشاركين في السباق الرئاسي المقبل.

وأشارت نتائج استطلاعين جديدين، لمؤسستي ” ايبسوس” الفرنسية، و ” فايف سيرت ايت” الأميركية، وشملا اكثر من الف ومئة شخص، ان واحدا وعشرين بالمئة من الناخبين الديمقراطيين والمستقلين، فضلوا “بايدن” على غيره من المرشحين، بعد ان كان قد حصل في أيلول الماضي، على نسبة ثمانية عشر بالمئة فقط، من الأصوات المشاركة بالاستطلاعات، فيما عزا مختصون سبب تراجع حظوظ الرئيس ترمب، الى الشبهات التي أثيرت حول اتصاله الهاتفي مع الرئيس الاوكراني، وقراره الأخير بالانسحاب من سوريا، واعطائه الضوء الأخضر لتركيا للقيام بعمليتها العسكرية.

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