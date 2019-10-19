سلطات إقليم كردستان: وصول اكثر من 3000 لاجئ من شمال شرقي سوريا

2019/10/19 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات في إقليم كردستان، عن اعداد اللاجئين الذين وصلوا الى الإقليم، من شمال شرقي سوريا، هربا من مناطق القتال.

وأكد مدير البيانات والمعلومات، في دائرة التنسيق والازمات بالاقليم علي عيسى في تصريح، ان عدد اللاجئين الذين وصلوا الى الإقليم، منذ بدء العملية العسكرية التركية، في التاسع من الشهر الجاري، بلغ ثلاثة الاف وستة وخمسين لاجئا، مبينا ان الإقليم اسكن هؤلاء اللاجئين في مخيم بقضاء ” برده رش” بمحافظة دهوك، بعد اكمال جميع الاحتياجات والمستلزمات الضرورية.

وأضاف عيسى، ان السلطات في الإقليم، على اتصال دائم بالمنظمات الدولية، بغية مساعدة اللاجئين، مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة العراقية والمنظمات الدولية، بتقديم يد العون، لإستيعاب تلك الاعداد وايوائهم.

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