فيديو يثير ضجة في السعودية.. ألعاب أطفال في جامع.. شاهد

2019/10/19 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، عبدالعزيز بن سعود العسكر، أنه تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على أحد جوامع الرياض والتحقيق مع الإمام والمؤذن والرفع للوزير عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج، وذلك على خلفية الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في الجامع.وأشار العسكر إلى أن […]

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