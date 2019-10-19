عذري مازغ - تونس والأسئلة المؤرقة

2019/10/19 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ لم أستطع أن أستصيغ طريقة لتهنئة الشعب التونسي في نجاح انتخاباته، ببساطة لان النجاح في إقامة اقتراع ديموقراطي ليس في نظري هو المطلوب، لقد نجحت تونس بالفعل في شيء خارق، كسرت ما يسمى عندنا في المغرب بالثابت وأسست لوعي التحول والإختيار وهو في الحقيقة شرط أساسي لدينامية تتوخى التقدم، لكن التقدم أحيانا إن لم يكن بخطى واقعية تستنطق ميكانيزم الحياة الاجتماعية ليس تقدما، رئيس مستقل هو ما اختاره الشعب التون......

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