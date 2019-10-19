عبدالرزاق دحنون - السخرية في رسالة الغفران

2019/10/19 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون من يقرأ رسالة الغفران لفيلسوف معرة النعمان، ويريد أن يدرس ما جاء فيها من تأليف أفكار غريبة عجيبة, ويفقه معانيها, ويفهم مقاصدها, احتاج أن يلم بحياة فيلسوف المعرة في شباب وكهولته , فيحسن درس حياته, ويعرف تفاصيل تلك الأيام التي عاش فيها, فإذا لم يوفق إلى ذلك مرت به رسالة الغفران وهو يظنها من أقوم كتب الدين على حد تعبير طه حسين.سلك فيلسوف المعرة في هذه الرسالة مسلكاً خفيَّاً أو قل استعمل في......

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