نزاع عشائري مستمر منذ 24 ساعة.. يودي بمقتل وإصابة 11 شخصاً

2019/10/19 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفادت مصادر صحفية عراقية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 11 شخصاً نتيجة #نزاع_عشائري مستمر منذ 24 ساعة في محافظة ميسان جنوب #العراق.ونقلت وسائل إعلام عراقية عن تلك […]

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