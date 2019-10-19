القوة الجوية يتأهب لمواجهة الكهرباء الاثنين المقبل

2019/10/19 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

يواصل فريق القوة الجوية بكرة القدم تحضيراته استعدادا لمباراته المقبلة امام الكهرباء والتي ستقام ، يوم الاثنين ، المقبل على ملعب نادي التاجي لحساب الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الوحدات التدريبية شهدت تواجد لاعبي المنتخب الوطني والأولمبي باستثناء اللاعب احمد ابراهيم بعد منحه اجازة من قبل الجهاز الفني، فيما انخرط الوافد الجديد ايهاب ناصر بالتدريبات بعد اكمال كافة الامور الإدارية ليكون جاهزا للمشاركة مع الصقور.

التدريبات غاب عنها اللاعبان ايمن حسين لوفاة عمه، وايضا غياب اللاعب روماريو كوركيس بسبب وفاة احد اقاربه.

يذكر ان نادي القوة الجوية يحتل المركز الثالث برصيد اربع نقاط من مباراتين في حين يحتل الكهرباء المركز الثاني برصيد ٥ نقاط من ثلاث مباريات .

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