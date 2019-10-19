اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد يعمل في العتبة الحسينية

2019/10/19 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية في المحافظة تمكنت من اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط كبير في الاستخبارات العامة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "جهاز مكافحة الاجرام في ذي قار تمكن من اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عقيد في الاستخبارات العامة، ويعمل في حماية العتبة الحسينية المقدسة بكربلاء".

وبين المصدر، أن "المعتقل يسكن العشوائيات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، ويقوم بالنصب على حملة الشهادات العليا بوعود التعيين مقابل دفعهم مبالغ مالية ضخمة له".

وأشار إلى أنه " تمت احالته إلى الجهات المختصة لإكمال اجراءات التحقيق معه".

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