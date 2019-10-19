الصدر: كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حالة رعب وهيستيريا من المد الشعبي

2019/10/19 | 21:46

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، اليوم السبت، استئناف قواته العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش شرق سوريا بـ"التعاون" مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بعد أن توقفت بسبب الهجوم التر

بغداد اليوم _ ديالى

شكا مواطنون في محافظة ديالى، يمثلون شرائح مختلفة، من ظاهرة "المدراء المعمرون"، وهم مدراء الدوائر الذي يشغلون مناصبهم منذ سنواتٍ طويلة، وتأثيرهم "السلبي" على ملف الخدمات بشكل خاص، فيما أشار مسؤول محلي ف

بغداد اليوم- بغداد

شدد عضو مجلس النواب، عن تحالف البناء، عامر فايز، السبت، على ضرورة استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي داخل قبة البرلمان، قبل المباشرة بالتصويت على التعديل الوزاري.

وقال الفايز في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "رئيس

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