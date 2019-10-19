اردوغان يهدد بإستئناف العملية العسكرية اذا لم ينسحب المقاتلون الاكراد ضمن الفترة المحددة

2019/10/19 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإستئناف العملية العسكرية في سوريا، في حال عدم نجاح اتفاق وقف اطلاق النار.

وأكد اردوغان ان قوات بلاده ستبدأ عملية ” نبع السلام” مجددا من حيث توقفت، وستقضي على المقاتلين الاكراد، إذا لم ينسحبوا قبل انتهاء المهلة المحددة ضمن الاتفاق، الذي ابرمته تركيا مع الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، متوعدا هؤلاء المقاتلين بسحق رؤوسهم على حد تعبيره، في حال فشل الاتفاق.

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