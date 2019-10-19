2019/10/19 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، الحكومة الى متابعة ملف “ارهابي داعش” الفارين من شمال شرق سوريا.وقال المالكي في تغريدة له تابعتها خطوة برس، “ندعو الحكومة الى متابعة ملف ارهابيي داعش الفارين من شمال شرق سوريا والتصدي لمحاولة تسللهم الى اراضي العراقي”.واعرب المالكي عن رفضه “لاي تفاهمات او اتفاقات دولية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يدعو الحكومة الى متابعة ملف “ارهابي داعش” الفارين من شمال شرق سوريا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو الحكومة الى متابعة ملف “ارهابي داعش” الفارين من شمال شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو الحكومة الى متابعة ملف “ارهابي داعش” الفارين من شمال شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).