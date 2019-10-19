2019/10/19 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه القضاء الفرنسي إلى سبعة موقوفين تهمتي “تمويل الإرهاب” و”تشكيل عصبة أشرار” وذلك لجمعهم أموالا بهدف إرسالها إلى “إرهابيات” معتقلات في سوريا لمساعدتهن على الفرار، بحسب ما أفادت مصادر قضائية السبت.وأوقف والمتّهمون السبعة الثلاثاء، وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط في حين أنّ ثلاثة آخرين أودعوا سجن فالانس في جنوب شرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا..



مقاضاة متطرفين جمعوا أموالاً لـ”داعشيات” بسوريا وكالة خطوة برس.

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